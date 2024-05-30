Трампу хотят закрыть путь к креслу президента США из-за признания о бомбёжке Москвы
Скотт Риттер: Трамп не должен стать президентом после слов о бомбёжке Москвы
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz
Из-за слов кандидата в президенты США Дональда Трампа об ударах по России и Китаю он не должен одержать победу в президентской гонке. Такое мнение высказал бывший разведчик американских ВС Скотт Риттер в социальной сети Х.
"Если твои предвыборные обещания включают заявления о бомбардировке России или Китая, ты не можешь быть президентом США. Извини, Дональд", — обратился он к американскому политику.
По мнению Риттера, Трампа в связи с подобными агрессивными высказываниями следует вовсе исключить из президентской гонки.
Напомним, Трамп неоднократно заявлял о том, что в случае своего избрания на пост президента США он быстро "урегулирует" ситуацию на Украине. По его словам, у него есть детально разработанный план, но который он не намерен разглашать до выборов в США. Но накануне разразился скандал после утечки его разговора со спонсорами на мероприятии по сбору средств. Трамп тогда признался, что "бомбил бы Москву, если Россия ввела бы войска на Украину" во время его президентства.