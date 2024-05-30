Трампу хотят закрыть путь к креслу президента США из-за признания о бомбёжке Москвы

Из-за слов кандидата в президенты США Дональда Трампа об ударах по России и Китаю он не должен одержать победу в президентской гонке. Такое мнение высказал бывший разведчик американских ВС Скотт Риттер в социальной сети Х.

"Если твои предвыборные обещания включают заявления о бомбардировке России или Китая, ты не можешь быть президентом США. Извини, Дональд", — обратился он к американскому политику.