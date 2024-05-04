Трамп разработал детальный план по завершению конфликта на Украине
Telegraph: Трамп создал подробный план мирного завершения конфликта на Украине
Бывший американский лидер Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Бывший американский лидер Дональд Трамп разработал детальный план урегулирования украинского конфликта. Как сообщает газета The Daily Telegraph, потенциальный кандидат на пост президента Америки не намерен его раскрывать до выборов в США.
"Он [Трамп] разработал подробный план мирного окончания войны, но не будет раскрывать его до выборов", — сказано в материале.
Источник газеты сообщил, что Трамп будет использовать мирный план в качестве рычага воздействия на избирателей, выступающих за скорое урегулирование конфликта. Также указано, что миллиардер не будет обсуждать детали своей инициативы со средствами массовой информации.
Бывший американский лидер Дональд Трамп выступает за мирное решение украинского конфликта и является противником отправки Киеву военной помощи. Миллиардер неоднократно заявлял о том, что в случае своего избрания на пост президента США он урегулирует ситуацию в Незалежной. Также Трамп уверен, что при его правлении конфликта на Украине не произошло бы.