Трамп разработал детальный план по завершению конфликта на Украине

Бывший американский лидер Дональд Трамп разработал детальный план урегулирования украинского конфликта. Как сообщает газета The Daily Telegraph, потенциальный кандидат на пост президента Америки не намерен его раскрывать до выборов в США.

"Он [Трамп] разработал подробный план мирного окончания войны, но не будет раскрывать его до выборов", — сказано в материале.

Источник газеты сообщил, что Трамп будет использовать мирный план в качестве рычага воздействия на избирателей, выступающих за скорое урегулирование конфликта. Также указано, что миллиардер не будет обсуждать детали своей инициативы со средствами массовой информации.