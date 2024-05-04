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4 мая, 00:58

Трамп разработал детальный план по завершению конфликта на Украине

Telegraph: Трамп создал подробный план мирного завершения конфликта на Украине

Бывший американский лидер Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Бывший американский лидер Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Бывший американский лидер Дональд Трамп разработал детальный план урегулирования украинского конфликта. Как сообщает газета The Daily Telegraph, потенциальный кандидат на пост президента Америки не намерен его раскрывать до выборов в США.

"Он [Трамп] разработал подробный план мирного окончания войны, но не будет раскрывать его до выборов", — сказано в материале.

Источник газеты сообщил, что Трамп будет использовать мирный план в качестве рычага воздействия на избирателей, выступающих за скорое урегулирование конфликта. Также указано, что миллиардер не будет обсуждать детали своей инициативы со средствами массовой информации.

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Бывший американский лидер Дональд Трамп выступает за мирное решение украинского конфликта и является противником отправки Киеву военной помощи. Миллиардер неоднократно заявлял о том, что в случае своего избрания на пост президента США он урегулирует ситуацию в Незалежной. Также Трамп уверен, что при его правлении конфликта на Украине не произошло бы.

Оксана Попова
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