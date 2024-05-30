В Нью-Йорке присяжные в первый день не вынесли вердикт по делу Трампа

Присяжные по делу бывшего президента США Дональда Трампа на судебном заседании в Нью-Йорке разошлись, так и не вынеся вердикт. Рассмотрение дела о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс возобновится 30 мая в 9:30 утра (16:30 мск), передаёт телеканал NBC.

"Присяжные разошлись на сегодня в 16:06 (23:05 по Москве. — Прим. Life.ru) после нескольких часов обсуждений", — говорится в публикации.

Прежде чем отпустить присяжных, судья потребовал от них не обсуждать дело и не делиться данными за вознаграждение. Также им запретили посещать интернет-сайты, искать информацию по этому делу, читать новости об этом или смотреть телевизионные сюжеты.