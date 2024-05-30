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29 мая, 22:11

В Нью-Йорке присяжные в первый день не вынесли вердикт по делу Трампа

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Присяжные по делу бывшего президента США Дональда Трампа на судебном заседании в Нью-Йорке разошлись, так и не вынеся вердикт. Рассмотрение дела о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс возобновится 30 мая в 9:30 утра (16:30 мск), передаёт телеканал NBC.

"Присяжные разошлись на сегодня в 16:06 (23:05 по Москве. — Прим. Life.ru) после нескольких часов обсуждений", — говорится в публикации.

Прежде чем отпустить присяжных, судья потребовал от них не обсуждать дело и не делиться данными за вознаграждение. Также им запретили посещать интернет-сайты, искать информацию по этому делу, читать новости об этом или смотреть телевизионные сюжеты.

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Сам Трамп лично присутствовал на заседании. По его окончании экс-глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social, что действующий президент Джо Байден не просто вовлечён в судебный процесс, но и фактически руководит им. При этом Трамп уточнил, что под Байденом подразумевает его команду, ведь "умственные способности Байдена не позволяют ему руководить чем-либо".

Напомним, что Дональду Трампу предъявили сразу четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, произошедшем 6 января 2021 года. Политик явился в окружную тюрьму, заявил о невиновности и стал первым президентом с официальным тюремным фото в истории страны. Позже он вышел под залог в размере 200 тысяч долларов. Все уголовные дела Трамп считает сфабрикованными. Но Верховный суд США не стал запрещать Трампу участие в выборах.

Анатолий Симоненко
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