Верховный суд США не стал запрещать Трампу участие в выборах
Верховный суд США отклонил требование запретить экс-президенту Штатов Дональду Трампу участие в президентских выборах из-за связи с "мятежом". Об этом сказано в опубликованном списке постановлений суда.
"Ходатайство об истребовании дела отклонено", — говорится в публикации.
Напомним, в начале августа Дональду Трампу предъявили четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, произошедшем 6 января 2021 года. Политик явился в окружную тюрьму, заявил о невиновности и стал первым президентом с официальным тюремным фото в истории страны. Позже он вышел под залог в размере 200 тысяч долларов. Все уголовные дела Трамп считает сфабрикованными. А 27 сентября нью-йоркский судья Артур Энгорон признал бывшего президента США виновным в мошенничестве.
ТАСС / AP / Brendan McDermid