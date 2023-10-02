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2 октября, 17:42

Верховный суд США не стал запрещать Трампу участие в выборах

Верховный суд США отклонил требование запретить экс-президенту Штатов Дональду Трампу участие в президентских выборах из-за связи с "мятежом". Об этом сказано в опубликованном списке постановлений суда.

"Ходатайство об истребовании дела отклонено", — говорится в публикации.

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Напомним, в начале августа Дональду Трампу предъявили четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия, произошедшем 6 января 2021 года. Политик явился в окружную тюрьму, заявил о невиновности и стал первым президентом с официальным тюремным фото в истории страны. Позже он вышел под залог в размере 200 тысяч долларов. Все уголовные дела Трамп считает сфабрикованными. А 27 сентября нью-йоркский судья Артур Энгорон признал бывшего президента США виновным в мошенничестве.

Обложка ©

ТАСС / AP / Brendan McDermid

Юрий Лысенко
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