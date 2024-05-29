Трамп признался, что бомбил бы Москву
WP: Экс-президент США Трамп заявил, что бомбил бы Москву и Пекин
Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / ЕРА
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что американские войска должны были бомбить Москву в начале спецоперации, а также нужно ударить по Пекину, если он вздумает отправить своих военных на Тайвань. Об этом пишет The Washington Post.
"На одном мероприятии по сбору средств Трамп, удивив некоторых спонсоров, заявил, что бомбил бы Москву и Пекин, если Россия ввела бы войска на Украину, а Китай — на Тайвань [при его президентском сроке]", — говорится в статье.
Напомним, Трамп неоднократно заявлял о том, что в случае своего избрания на пост президента США он быстро "урегулирует" ситуацию на Украине. По его словам, у него есть детально разработанный план, но который он не намерен разглашать до выборов в США.