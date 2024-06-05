Путин: В основе отношений Москвы и Минска лежат интересы двух народов

Россия и Белоруссия решают сложности в отношениях, исходя из интересов двух народов. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.

Российский лидер согласился с тем, что в разное время отношения Москвы и Минска складывались по-разному.

"Но поскольку в основе отношений лежат фундаментальные интересы обоих народов — российского и белорусского, — то всегда, именно опираясь на это, удавалось найти решение даже самым сложным вопросам", — отметил президент.