Путин: В основе отношений Москвы и Минска лежат интересы двух народов
Россия и Белоруссия решают сложности в отношениях, исходя из интересов двух народов. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.
Российский лидер согласился с тем, что в разное время отношения Москвы и Минска складывались по-разному.
"Но поскольку в основе отношений лежат фундаментальные интересы обоих народов — российского и белорусского, — то всегда, именно опираясь на это, удавалось найти решение даже самым сложным вопросам", — отметил президент.
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