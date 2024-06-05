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5 июня, 18:53

Путин заявил, что Россия продолжает поставлять газ Европе, в том числе через Украину

Россия продолжает поставлять газ Европе как через территорию Украины, так и другими маршрутами, в том числе через "Турецкий поток". Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.

"Там было две трубопроводные системы. Одну из них украинская сторона закрыла. Просто закрыла и всё, хотя оснований для этого никаких нет. Оставила только одну трубу. Ну ладно. Но через неё газ в Европу-то идёт. И европейские потребители получают этот газ", — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что это происходит даже после подрыва российских газопроводов Nord Stream.

"Денежки не пахнут": Путин заявил, что Киев не брезгует оплатой транзита газа от "Газпрома"
"Денежки не пахнут": Путин заявил, что Киев не брезгует оплатой транзита газа от "Газпрома"

Кстати, буквально сегодня российские пранкеры Вован и Лексус раскрутили главу ВЭФ на откровения по "Северным потокам". Клаус Шваб заявил, что их взорвала Украина, чтобы заставить Германию полностью отвернуться от Москвы и устранить её зависимость от российского газа.

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Марина Калегина
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