Россия продолжает поставлять газ Европе как через территорию Украины, так и другими маршрутами, в том числе через "Турецкий поток". Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.

"Там было две трубопроводные системы. Одну из них украинская сторона закрыла. Просто закрыла и всё, хотя оснований для этого никаких нет. Оставила только одну трубу. Ну ладно. Но через неё газ в Европу-то идёт. И европейские потребители получают этот газ", — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что это происходит даже после подрыва российских газопроводов Nord Stream.

Кстати, буквально сегодня российские пранкеры Вован и Лексус раскрутили главу ВЭФ на откровения по "Северным потокам". Клаус Шваб заявил, что их взорвала Украина, чтобы заставить Германию полностью отвернуться от Москвы и устранить её зависимость от российского газа.