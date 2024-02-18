"Денежки не пахнут": Путин заявил, что Киев не брезгует оплатой транзита газа от "Газпрома"

Киев не отказывается от российских денег, которые она получает за транзит газа, но почему-то не открывает ещё одну нитку газопровода "Северный поток", которая идёт через украинские территории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

"Одна нитка газопровода работает через Украину, но есть ещё одна. Украинская сторона её закрыла — не мы, они её закрыли. Хотя в чем смысл закрыть? Они же от нас деньги получают за транзит, как это странно ни прозвучит. "Агрессор-агрессор", а денежки не пахнут. Кассируют денежки за транзит!" — с иронией сказал президент.