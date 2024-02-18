Регион

Уведомления отключены

18 февраля, 10:44

"Денежки не пахнут": Путин заявил, что Киев не брезгует оплатой транзита газа от "Газпрома"

Путин: Киев называет РФ "агрессором", но продолжает зарабатывать на транзите газа

Киев не отказывается от российских денег, которые она получает за транзит газа, но почему-то не открывает ещё одну нитку газопровода "Северный поток", которая идёт через украинские территории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Путин об отказе Украины запустить вторую линию "Северного потока". Видео © t.me / Зарубин

"Одна нитка газопровода работает через Украину, но есть ещё одна. Украинская сторона её закрыла — не мы, они её закрыли. Хотя в чем смысл закрыть? Они же от нас деньги получают за транзит, как это странно ни прозвучит. "Агрессор-агрессор", а денежки не пахнут. Кассируют денежки за транзит!" — с иронией сказал президент.

Глава государства отметил, что даже при получении денег от "Газпрома" Незалежная не открывает вторую линию для Германии. То же самое и касается и Польши, заключил российский лидер.

В Дании анонсировали заявление по расследованию теракта на "Северных потоках"
В Дании анонсировали заявление по расследованию теракта на "Северных потоках"

Как уже рассказывал Life.ru, о взрывах на "Северных потоках" в Балтийском море стало известно в сентябре 2022 года. Cледствием занимались Германия, Дания и Швеция, но результатов оно не дало. Россию к расследованию при этом допускать отказались. 6 февраля 2024 года стало известно о том, что прокуратура Швеции собирается прекратить разбирательство. 7 февраля ведомство объявило об этом решении, заявив, что не удалось установить подозреваемых. В Германии продолжают расследование.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Северный поток – 2
  • Украина
  • Мировая политика
  • Энергетика
  • Политика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров