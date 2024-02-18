"Денежки не пахнут": Путин заявил, что Киев не брезгует оплатой транзита газа от "Газпрома"
Путин: Киев называет РФ "агрессором", но продолжает зарабатывать на транзите газа
Киев не отказывается от российских денег, которые она получает за транзит газа, но почему-то не открывает ещё одну нитку газопровода "Северный поток", которая идёт через украинские территории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Путин об отказе Украины запустить вторую линию "Северного потока". Видео © t.me / Зарубин
"Одна нитка газопровода работает через Украину, но есть ещё одна. Украинская сторона её закрыла — не мы, они её закрыли. Хотя в чем смысл закрыть? Они же от нас деньги получают за транзит, как это странно ни прозвучит. "Агрессор-агрессор", а денежки не пахнут. Кассируют денежки за транзит!" — с иронией сказал президент.
Глава государства отметил, что даже при получении денег от "Газпрома" Незалежная не открывает вторую линию для Германии. То же самое и касается и Польши, заключил российский лидер.
Как уже рассказывал Life.ru, о взрывах на "Северных потоках" в Балтийском море стало известно в сентябре 2022 года. Cледствием занимались Германия, Дания и Швеция, но результатов оно не дало. Россию к расследованию при этом допускать отказались. 6 февраля 2024 года стало известно о том, что прокуратура Швеции собирается прекратить разбирательство. 7 февраля ведомство объявило об этом решении, заявив, что не удалось установить подозреваемых. В Германии продолжают расследование.
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