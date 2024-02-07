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7 февраля, 13:22

В Дании анонсировали заявление по расследованию теракта на "Северных потоках"

РИАН: Полиция Дании пообещала скорое заявление по расследованию на "Севпотоках"

Власти Дании могут в ближайшее время сделать заявление о расследовании по теракту на "Северных потоках". Об этом сообщили в полиции столицы страны Копенгагена, комментируя решение Швеции прекратить расследование.

"Что касается датского расследования, оно ещё формально не завершено, но мы ожидаем, что сможем выступить с заявлением в ближайшем будущем", — приводит РИА "Новости" слова сотрудницы пресс-службы полиции Сары Шлютер.

"Примечательно": В Кремле оценили отказ Швеции от расследования по "Северным потокам"
"Примечательно": В Кремле оценили отказ Швеции от расследования по "Северным потокам"

Как сообщал Life.ru, взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции в Балтийском море. Официально следствием занимались Германия, Дания и Швеция, однако никаких результатов расследования до сих пор нет. Россию к материалам дела не допускают. 6 февраля 2024 года стало известно, что прокуратура Швеции собирается объявить о прекращении расследования. На следующий день ведомство объявило об этом решении, отметив, что не удалось установить подозреваемых. При этом в Германии продолжают расследование.

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Никита Никонов
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