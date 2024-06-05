Вован и Лексус раскрутили главу ВЭФ на откровения по "Северным потокам"
Глава ВЭФ Шваб заявил, что Украина виновна в подрывах "Северных потоков"
Взрывы "Северных потоков". Обложка © ТАСС / АВАСА
Украина могла взорвать "Северные потоки", чтобы заставить Германию полностью отвернуться от Москвы и устранить её зависимость от российского газа. Об этом сказал основатель и исполнительный председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб (ВЭФ) в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом.
Основатель и исполнительный председатель ВЭФ Клаус Шваб обвинил Украину во взрывах "Северных потоков". Видео © Telegram / Вован и Лексус
"Мы не знаем, но это может быть правдоподобным объяснением, если предположить, что Украина не доверяла Германии и хотела создать ситуацию, которая сделала бы Германию физически, если позволите, независимой от российского газа", — поделился Шваб.
Напомним, что 26 сентября 2022 года в Балтийском море были взорваны оба "Северных потока". Немецкие, датские и шведские правоохранители начали следствие по делу, однако не смогли выяснить ничего, кроме того, что это была диверсия. При этом Берлин не прекратил официально заявлять, что желает пролить свет на случившееся. Президент России Владимир Путин заявил, что за подрывом стоят спецслужбы США, потому что, кроме них, мало кто мог бы осуществить диверсию такого уровня.