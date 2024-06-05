Вован и Лексус раскрутили главу ВЭФ на откровения по "Северным потокам"

Украина могла взорвать "Северные потоки", чтобы заставить Германию полностью отвернуться от Москвы и устранить её зависимость от российского газа. Об этом сказал основатель и исполнительный председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб (ВЭФ) в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом.

"Мы не знаем, но это может быть правдоподобным объяснением, если предположить, что Украина не доверяла Германии и хотела создать ситуацию, которая сделала бы Германию физически, если позволите, независимой от российского газа", — поделился Шваб.