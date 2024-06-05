ПМЭФ
Умерла Анастасия Заворотнюк
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Вован и Лексус раскрутили главу ВЭФ на откровения по "Северным потокам"

Глава ВЭФ Шваб заявил, что Украина виновна в подрывах "Северных потоков"

5 июня, 09:29
Взрывы "Северных потоков". Обложка © ТАСС / АВАСА

Взрывы "Северных потоков". Обложка © ТАСС / АВАСА

Украина могла взорвать "Северные потоки", чтобы заставить Германию полностью отвернуться от Москвы и устранить её зависимость от российского газа. Об этом сказал основатель и исполнительный председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб (ВЭФ) в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом.

Основатель и исполнительный председатель ВЭФ Клаус Шваб обвинил Украину во взрывах "Северных потоков". Видео © Telegram / Вован и Лексус

"Мы не знаем, но это может быть правдоподобным объяснением, если предположить, что Украина не доверяла Германии и хотела создать ситуацию, которая сделала бы Германию физически, если позволите, независимой от российского газа", поделился Шваб.

В Германии узнали о вкладе Байдена в продвижение проекта "Северный поток – 2"
В Германии узнали о вкладе Байдена в продвижение проекта "Северный поток – 2"

Напомним, что 26 сентября 2022 года в Балтийском море были взорваны оба "Северных потока". Немецкие, датские и шведские правоохранители начали следствие по делу, однако не смогли выяснить ничего, кроме того, что это была диверсия. При этом Берлин не прекратил официально заявлять, что желает пролить свет на случившееся. Президент России Владимир Путин заявил, что за подрывом стоят спецслужбы США, потому что, кроме них, мало кто мог бы осуществить диверсию такого уровня.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!