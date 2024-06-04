В Германии узнали о вкладе Байдена в продвижение проекта "Северный поток – 2"
SZ: Байден пошёл на значительные уступки ФРГ по строительству "Севпотока-2"
Президент Соединённых Штатов Джо Байден пошёл на уступки Германии по вопросу строительства российского трубопровода "Северный поток – 2" и снял санкции с оператора трубопровода Nord Stream 2 AG. Об этом говорится в секретных документах, доступ к которым Министерство экономики ФРГ предоставило прессе после решения суда.
"Именно при Байдене начинаются изменения. <…> Санкции сняты, а Nord Stream 2 AG избегает наказания", — говорится в материале издания Süddeutsche Zeitung.
При этом автор текста обращает внимание на то, что экс-руководитель Штатов Дональд Трамп был настроен категорически против строительства российского трубопровода и договориться с США Германии удалось только после того, как к власти пришёл Байден. Похоже, что новый президент был готов на компромисс даже по вопросу "Северного потока – 2", к которому он абсолютно не питал тёплых чувств — только бы наладить отношения с "немецкими друзьями". Другие рассекреченные изданием документы подтверждают контакты Вашингтона и Берлина по вопросу строительства газопровода.
Ранее в немецкой прессе появились сообщения о том, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель негласно продвигала проект строительства "Северного потока – 2", несмотря на предостережения партнёров по этому поводу. После неё тем же самым занимался и Олаф Шольц, поставивший крест на российском газопроводе только в феврале 2022 года после начала российской спецоперации на Украине.
Напомним, что 26 сентября 2022 года в Балтийском море были взорваны оба "Северных потока". Немецкие, датские и шведские правоохранители начали следствие по делу, однако не смогли выяснить ничего, кроме того, что это была диверсия. При этом Берлин не прекратил официально заявлять, что желает пролить свет на случившееся. Президент России Владимир Путин заявил, что за подрывом стоят спецслужбы США, потому что, помимо них, мало кто мог бы осуществить диверсию такого уровня. А вчера Генпрокуратура РФ направила в Штаты, ФРГ, Францию и Кипр новые запросы о проведении расследования.
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