В Германии узнали о вкладе Байдена в продвижение проекта "Северный поток – 2"

Президент Соединённых Штатов Джо Байден пошёл на уступки Германии по вопросу строительства российского трубопровода "Северный поток – 2" и снял санкции с оператора трубопровода Nord Stream 2 AG. Об этом говорится в секретных документах, доступ к которым Министерство экономики ФРГ предоставило прессе после решения суда.

При этом автор текста обращает внимание на то, что экс-руководитель Штатов Дональд Трамп был настроен категорически против строительства российского трубопровода и договориться с США Германии удалось только после того, как к власти пришёл Байден. Похоже, что новый президент был готов на компромисс даже по вопросу "Северного потока – 2", к которому он абсолютно не питал тёплых чувств — только бы наладить отношения с "немецкими друзьями". Другие рассекреченные изданием документы подтверждают контакты Вашингтона и Берлина по вопросу строительства газопровода.