Генпрокуратура продолжает добиваться от Запада расследования терактов на "Северных потоках"
ГП направила США, ФРГ, Франции и Кипру запросы из-за подрыва "Северных потоков"
Генпрокуратура России направила в США, Германию, Францию и Кипр новые запросы из-за подрыва газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Об этом рассказал официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.
"Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра дополнительные запросы в связи с террористическими актами и связанными с ними преступными деяниями, совершёнными на территории России против интересов России и её граждан, в том числе в связи с актом международного терроризма — подрывом газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", — заявил он.
Иванов подчеркнул, что, несмотря на все имеющиеся факты, компетентные органы вышеупомянутых стран до сих пор не организовали никаких расследований на предмет того, откуда злоумышленники брали средства и поддержку при совершении подрывов СП.
"В связи с этим они обязаны принимать меры для расследования терроризма и его финансирования, а также оказывать максимальную помощь в расследовании таких противоправных деяний, включая содействие в получении доказательств, необходимых для разбирательства", — говорит Иванов.
Напомним, что взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года в Балтийском море. Тогда расследовать произошедшее взялись в Берлине, Копенгагене и Стокгольме, но результатов это не принесло. После этого Дания и Швеция признали факт диверсии, но дальнейшего развития ситуация не получила. При этом Германия заявляла о своём желании докопаться до истины. Президент России Владимир Путин считает, что за взрывами на трубопроводах стоят американские спецслужбы, поскольку они представляют собой одну из немногих структур, которой по зубам операция такого масштаба.
ТАСС / Zuma