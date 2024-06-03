Генпрокуратура продолжает добиваться от Запада расследования терактов на "Северных потоках"

Генпрокуратура России направила в США, Германию, Францию и Кипр новые запросы из-за подрыва газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Об этом рассказал официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра дополнительные запросы в связи с террористическими актами и связанными с ними преступными деяниями, совершёнными на территории России против интересов России и её граждан, в том числе в связи с актом международного терроризма — подрывом газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", — заявил он.

Иванов подчеркнул, что, несмотря на все имеющиеся факты, компетентные органы вышеупомянутых стран до сих пор не организовали никаких расследований на предмет того, откуда злоумышленники брали средства и поддержку при совершении подрывов СП.