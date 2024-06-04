СМИ узнали, как Меркель и Шольц негласно расчищали дорогу для "Северного потока – 2"

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель во главе двух политических коалиций вела активную борьбу за строительство российского газопровода "Северный поток – 2" и продвигала интересы компании "Газпром". Такая информация содержится в секретных документах, которые германское Министерство экономики по решению суда предоставило в распоряжение издания Süddeutsche Zeitung (SG).

"На протяжении семи лет две большие коалиции объявляли этот газопровод "частным экономическим проектом", хотя при этом всеми силами боролись за него. Семь лет они отмахивались от сомнений своих партнёров, как от надоедливых мух. Ничто не могло заставить немцев засомневаться в благостной картине, которую нарисовала им компания Nord Stream 2 AG", — указывает автор публикации, ссылаясь на служебные записки, сообщения посольств и памятки.

По информации SG, Меркель не считала российский трубопровод чем-то опасным. В одной из служебных записок, датированной июнем 2014 года, говорится о том, что ФРГ в будущем может стать зависимой от поставок газа из Российской Федерации и не сможет позволить себе полностью от него отказаться в течение последующих десятилетий.

Видимо, на Меркель эти предостережения не произвели большого впечатления и она взяла курс на увеличение энергетической интеграции с Россией. В служебных документах говорится и о том, что когда экс-канцлеру в 2015 году стало известно о намерениях "Газпрома" построить ещё один газопровод с привлечением европейских компаний, она распорядилась оказать этому проекту поддержку внутри германского правительства. А объяснила это тем, что он поможет упрочить роль Германии как газового хаба Европы. В то же время политик велела не комментировать эту ситуацию, чтобы избежать ожидаемо сильного политического сопротивления.