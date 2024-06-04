СМИ узнали, как Меркель и Шольц негласно расчищали дорогу для "Северного потока – 2"
SZ: Меркель и Шольц лоббировали строительство "Северного потока – 2"
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель во главе двух политических коалиций вела активную борьбу за строительство российского газопровода "Северный поток – 2" и продвигала интересы компании "Газпром". Такая информация содержится в секретных документах, которые германское Министерство экономики по решению суда предоставило в распоряжение издания Süddeutsche Zeitung (SG).
"На протяжении семи лет две большие коалиции объявляли этот газопровод "частным экономическим проектом", хотя при этом всеми силами боролись за него. Семь лет они отмахивались от сомнений своих партнёров, как от надоедливых мух. Ничто не могло заставить немцев засомневаться в благостной картине, которую нарисовала им компания Nord Stream 2 AG", — указывает автор публикации, ссылаясь на служебные записки, сообщения посольств и памятки.
По информации SG, Меркель не считала российский трубопровод чем-то опасным. В одной из служебных записок, датированной июнем 2014 года, говорится о том, что ФРГ в будущем может стать зависимой от поставок газа из Российской Федерации и не сможет позволить себе полностью от него отказаться в течение последующих десятилетий.
Видимо, на Меркель эти предостережения не произвели большого впечатления и она взяла курс на увеличение энергетической интеграции с Россией. В служебных документах говорится и о том, что когда экс-канцлеру в 2015 году стало известно о намерениях "Газпрома" построить ещё один газопровод с привлечением европейских компаний, она распорядилась оказать этому проекту поддержку внутри германского правительства. А объяснила это тем, что он поможет упрочить роль Германии как газового хаба Европы. В то же время политик велела не комментировать эту ситуацию, чтобы избежать ожидаемо сильного политического сопротивления.
SZ уточнила, что Меркель была не единственным политиком в правящей верхушке Германии, кто содействовал продвижению "Северного потока – 2". По информации издания, действующий канцлер Олаф Шольц тоже активно "расчищал дорогу" для российского газопровода, отказавшись от него только в феврале 2022 года, когда был отозван соответствующий доклад.
Напомним, оба "Северных потока" были взорваны 26 сентября 2022 года в Балтийском море. За расследование взялись правоохранители Германии, Дании и Швеции, однако их работа до сих пор не внесла ясности в случившееся, хотя Копенгаген и Стокгольм признали взрывы следствием саботажа. Впрочем, ФРГ продолжила заявлять о том, что стремится выяснить реальные обстоятельства происшествия. В свою очередь глава РФ Владимир Путин возложил ответственность за диверсию на спецслужбы Соединённых Штатов, ведь мало кому ещё такая масштабная операция была бы по силам. Накануне Генеральная прокуратура России заново направила США, Германии, Франции и Кипру соответствующие запросы.
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