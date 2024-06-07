Матвиенко: Ощущения скорой ядерной войны нет, однако тренды нехорошие

Ощущения грядущей ядерной войны нет, однако в мире прослеживаются нехорошие тренды. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, общаясь с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Вот у меня ощущения на человеческом уровне нет, но тренды нехорошие", — сказала она в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

По словам спикера Совфеда, наши противники навязывают своему населению угрозу, якобы исходящую от России. В реальности же, напомнила Матвиенко, власти никогда не применят ядерное оружие, если нет угрозы самому существованию РФ. В противном случае будут использованы "весь арсенал, все возможности".