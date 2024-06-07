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7 июня, 11:34

Матвиенко: Ощущения скорой ядерной войны нет, однако тренды нехорошие

Валентина Матвиенко. Обложка © Фотобанк фонда "Росконгресс" / Дмитрий Андреев

Валентина Матвиенко. Обложка © Фотобанк фонда "Росконгресс" / Дмитрий Андреев

Ощущения грядущей ядерной войны нет, однако в мире прослеживаются нехорошие тренды. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, общаясь с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Вот у меня ощущения на человеческом уровне нет, но тренды нехорошие", — сказала она в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

По словам спикера Совфеда, наши противники навязывают своему населению угрозу, якобы исходящую от России. В реальности же, напомнила Матвиенко, власти никогда не применят ядерное оружие, если нет угрозы самому существованию РФ. В противном случае будут использованы "весь арсенал, все возможности".

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Ранее СМИ сообщили о планах США 7 июня объявить о переходе к более агрессивной стратегии в сфере ядерного оружия. Ожидается, что причиной в Белом доме назовут якобы неудачные попытки договориться с Москвой и Пекином о контроле над вооружениями.

Матвей Константинов
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