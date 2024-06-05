Путин отверг обвинения в адрес России о размахивании "ядерной дубинкой"

Российский лидер Владимир Путин заявил, что считает недопустимым не только применение ядерного оружия, но и угрозы нанесения подобного удара. Соответствующий сигнал политик послал представителям мировых информагентств на встрече в Санкт-Петербурге.

Президент напомнил, что нынешнее ядерное оружие обладает катастрофической мощностью. Если сброшенные США на Хиросиму и Нагасаки бомбы достигали 20 килотонн в тротиловом эквиваленте, то сила лишь тактического российского ядерного оружия равняется 75 килотоннам.

"Давайте не доводить не только до использования, но даже до угрозы использования", — призвал Путин.

Президент подчеркнул, что обвинения России в якобы "размахивании ядерной дубинкой" необоснованны. Так он ответил на вопрос журналистки издания Reuters, которая поинтересовалась вероятностью применения Москвой оружия массового поражения на Украине.