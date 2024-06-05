Путин отверг обвинения в адрес России о размахивании "ядерной дубинкой"
Российский лидер Владимир Путин заявил, что считает недопустимым не только применение ядерного оружия, но и угрозы нанесения подобного удара. Соответствующий сигнал политик послал представителям мировых информагентств на встрече в Санкт-Петербурге.
Президент напомнил, что нынешнее ядерное оружие обладает катастрофической мощностью. Если сброшенные США на Хиросиму и Нагасаки бомбы достигали 20 килотонн в тротиловом эквиваленте, то сила лишь тактического российского ядерного оружия равняется 75 килотоннам.
"Давайте не доводить не только до использования, но даже до угрозы использования", — призвал Путин.
Президент подчеркнул, что обвинения России в якобы "размахивании ядерной дубинкой" необоснованны. Так он ответил на вопрос журналистки издания Reuters, которая поинтересовалась вероятностью применения Москвой оружия массового поражения на Украине.
"Вы знаете, нас всё время пытаются обвинять в том, что мы машем какой-то ядерной дубинкой. Но разве я сейчас поставил вопрос о возможности использования ядерного оружия? Это же вы сделали. Вы меня выводите на эту тему, а потом скажете, что я махал ядерной дубинкой", — ловко переиграл корреспондентку Путин.
А тем временем силы Североатлантического альянса отработали нанесение ядерного удара по России. Параллельно США объявили о скором пуске двух межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III для демонстрации готовности ядерных сил.
Telegram / Минобороны России