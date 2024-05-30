Лавров пригрозил США российским ответом в сфере ядерного сдерживания

Реализация планов США по развёртыванию наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе или Азиатско-Тихоокеанском регионе определённо не останется без реакции со стороны Москвы. Об этом предупредил в четверг, 30 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В частности, он считает неизбежным отказ от односторонних самоограничений, введённых Россией после того, как Штаты вышли из этого договора.

"Не исключаем дополнительных шагов в сфере ядерного сдерживания, ведь американские ракеты передового базирования смогут накрывать командные пункты и места размещения наших ядерных сил", — приводит РИА "Новости" слова министра.