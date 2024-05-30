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Регион
30 мая, 08:59

Лавров пригрозил США российским ответом в сфере ядерного сдерживания

Лавров: Россия предпримет шаги по ядерному сдерживанию, если США развернут РСМД

Россия предпримет шаги по ядерному сдерживанию, если США развернут РСМД, предупредили в МИД. Обложка © Life.ru

Россия предпримет шаги по ядерному сдерживанию, если США развернут РСМД, предупредили в МИД. Обложка © Life.ru

Реализация планов США по развёртыванию наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе или Азиатско-Тихоокеанском регионе определённо не останется без реакции со стороны Москвы. Об этом предупредил в четверг, 30 мая, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В частности, он считает неизбежным отказ от односторонних самоограничений, введённых Россией после того, как Штаты вышли из этого договора.

"Не исключаем дополнительных шагов в сфере ядерного сдерживания, ведь американские ракеты передового базирования смогут накрывать командные пункты и места размещения наших ядерных сил", — приводит РИА "Новости" слова министра.

Россия может отказаться от моратория на ракеты средней дальности из-за действий США
Россия может отказаться от моратория на ракеты средней дальности из-за действий США

К слову, Лавров и ранее заявлял, что США ждёт серьёзный ответ, если они продолжат подготовку развёртывания наземных ракетных систем, которые были запрещены по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вместе с тем министр считает, что США опасаются окончательно разорвать отношения с Россией, но и делать шаги в сторону уважительного и равноправного диалога они пока не готовы.

Марина Калегина
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