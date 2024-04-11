Россия может отказаться от моратория на ракеты средней дальности из-за действий США

МИД России допустил отказ от моратория на размещение ракет средней дальности на фоне планов США развернуть подобные системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков во время общения с журналистами в четверг, 11 апреля. На двойное сдерживание мы должны ответить двойным противодействием, отметил дипломат.

"Одним из пунктов такого противодействия, несомненно, будет пересмотр нашего подхода к объявленному в 2018 году нашим президентом одностороннего моратория на развёртывание подобных систем", — сказал Рябков.