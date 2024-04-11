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11 апреля, 12:22

Россия может отказаться от моратория на ракеты средней дальности из-за действий США

Замглавы МИД Рябков допустил пересмотр моратория на ракеты средней дальности

МИД России допустил отказ от моратория на размещение ракет средней дальности на фоне планов США развернуть подобные системы в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков во время общения с журналистами в четверг, 11 апреля. На двойное сдерживание мы должны ответить двойным противодействием, отметил дипломат.

"Одним из пунктов такого противодействия, несомненно, будет пересмотр нашего подхода к объявленному в 2018 году нашим президентом одностороннего моратория на развёртывание подобных систем", сказал Рябков.

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О том, что Соединённые Штаты намерены разместить ракеты среднего радиуса действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стало известно ранее. Передислокация вооружений, по данным источников, завершится к концу 2024 года. При этом собеседник агентства не уточнил, какая именно страна – союзник США станет местом базирования ракетных систем.

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Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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