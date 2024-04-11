Регион

Уведомления отключены

10 апреля, 23:14

США разместят ракеты среднего радиуса действия в АТР до конца 2024 года

Соединённые Штаты намерены разместить ракеты среднего радиуса действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом РИА "Новости" рассказал представитель Тихоокеанского командования американской армии.

Военный подчеркнул, что передислокация вооружения завершится к концу 2024 года. При этом собеседник агентства не уточнил, какая именно страна-союзник США станет местом базирования ракетных систем.

"Всё идёт по плану, чтобы достичь цели к концу года", — подытожил представитель командования.

Пентагон: США контактируют с Россией по вопросам противоспутникового оружия
Пентагон: США контактируют с Россией по вопросам противоспутникового оружия

А тем временем Северная Корея отчиталась об успешном испытании ракеты с гиперзвуковой планирующей боеголовкой. Пуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Илья Пушкарев
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров