США разместят ракеты среднего радиуса действия в АТР до конца 2024 года
Соединённые Штаты намерены разместить ракеты среднего радиуса действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом РИА "Новости" рассказал представитель Тихоокеанского командования американской армии.
Военный подчеркнул, что передислокация вооружения завершится к концу 2024 года. При этом собеседник агентства не уточнил, какая именно страна-союзник США станет местом базирования ракетных систем.
"Всё идёт по плану, чтобы достичь цели к концу года", — подытожил представитель командования.
А тем временем Северная Корея отчиталась об успешном испытании ракеты с гиперзвуковой планирующей боеголовкой. Пуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.