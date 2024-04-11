США разместят ракеты среднего радиуса действия в АТР до конца 2024 года

Соединённые Штаты намерены разместить ракеты среднего радиуса действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом РИА "Новости" рассказал представитель Тихоокеанского командования американской армии.

Военный подчеркнул, что передислокация вооружения завершится к концу 2024 года. При этом собеседник агентства не уточнил, какая именно страна-союзник США станет местом базирования ракетных систем.

"Всё идёт по плану, чтобы достичь цели к концу года", — подытожил представитель командования.