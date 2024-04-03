КНДР отчиталась об успешном испытании новой баллистической ракеты

Северная Корея провела успешные испытания новой ракеты средней и большей дальности "Хвасонпхо-16Б". Как передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), запуском, который состоялся 2 апреля, руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Запуском руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Обложка © ЦТАК

В материале указано, что "Хвасонпхо-16Б" оснащена гиперзвуковой планирующей боеголовкой. Отделившись от ракеты, она пролетела 1 тыс. км, достигнув максимальной высоты в 101,1 км, и упала в Японское море.

После запуска Ким Чен Ын сообщил, что Северная Корея успешно выполнила задачу по переводу всех тактических, операционных и стратегических ракет различной дальности на твердотопливные двигатели.