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2 апреля, 01:01

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Yonhap: КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря

КНДР в очередной раз запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом со ссылкой на военных Южной Кореи сообщило агентство Yonhap.

Предварительно, ракета упала в Японском море, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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Ранее сообщалось, что Япония 18 марта зафиксировала запуск Северной Кореей двух баллистических ракет. По данным Береговой охраны, снаряды взмыли в небо с разницей около 30 минут и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Позднее стало известно, что КНДР в общей сложности запустила в этот день три ракеты.

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Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
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