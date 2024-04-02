КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Yonhap: КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря
КНДР в очередной раз запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом со ссылкой на военных Южной Кореи сообщило агентство Yonhap.
Предварительно, ракета упала в Японском море, за пределами исключительной экономической зоны Японии.
Ранее сообщалось, что Япония 18 марта зафиксировала запуск Северной Кореей двух баллистических ракет. По данным Береговой охраны, снаряды взмыли в небо с разницей около 30 минут и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Позднее стало известно, что КНДР в общей сложности запустила в этот день три ракеты.
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