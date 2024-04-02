КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР в очередной раз запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом со ссылкой на военных Южной Кореи сообщило агентство Yonhap.

Ранее сообщалось, что Япония 18 марта зафиксировала запуск Северной Кореей двух баллистических ракет. По данным Береговой охраны, снаряды взмыли в небо с разницей около 30 минут и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Позднее стало известно, что КНДР в общей сложности запустила в этот день три ракеты.