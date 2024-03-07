Ким Чен Ын лично провёл учения на главной базе армии КНДР

Глава КНДР Ким Чен Ын 6 марта приехал с инспекцией на главную базу Корейской народной армии. В материале Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) говорится, что северокорейский лидер осмотрел тренировочные полигоны и принял участие в руководстве практическими учениями военных подразделений.







"Он поднялся на наблюдательный пункт, где получил рапорт о плане практических учений частей на этот день и руководил учениями", — пишет ЦТАК.

Ким Чен Ын по итогам тренировки похвалил военных, которые находятся в полной боевой готовности. Он распорядился провести более интенсивные и практичные учения, "гарантирующие достижение победы в войне". По оценке северокорейского лидера, республике нужно "сдерживать постоянную угрозу врагов подавляющей силой и последовательно срывать малейшие попытки развязывания войны". Он поставил перед армией задачу всегда проявлять наивысшие требования к усовершенствованию своей боевой подготовки с учётом последних изменений в ведении боевых действий.