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7 марта, 08:45

Ким Чен Ын лично провёл учения на главной базе армии КНДР

Ким Чен Ын посетил главную базу Корейской народной армии. Обложка © ЦТАК

Ким Чен Ын посетил главную базу Корейской народной армии. Обложка © ЦТАК

Глава КНДР Ким Чен Ын 6 марта приехал с инспекцией на главную базу Корейской народной армии. В материале Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) говорится, что северокорейский лидер осмотрел тренировочные полигоны и принял участие в руководстве практическими учениями военных подразделений.

  • Ким Чен Ын посетил главную базу Корейской народной армии. Фото © ЦТАК
    Ким Чен Ын посетил главную базу Корейской народной армии. Фото © ЦТАК
  • Ким Чен Ын посетил главную базу Корейской народной армии. Фото © ЦТАК
    Ким Чен Ын посетил главную базу Корейской народной армии. Фото © ЦТАК
  • Ким Чен Ын посетил главную базу Корейской народной армии. Фото © ЦТАК
    Ким Чен Ын посетил главную базу Корейской народной армии. Фото © ЦТАК

Ким Чен Ын посетил главную базу Корейской народной армии. Фото © ЦТАК

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"Он поднялся на наблюдательный пункт, где получил рапорт о плане практических учений частей на этот день и руководил учениями", — пишет ЦТАК.

Ким Чен Ын по итогам тренировки похвалил военных, которые находятся в полной боевой готовности. Он распорядился провести более интенсивные и практичные учения, "гарантирующие достижение победы в войне". По оценке северокорейского лидера, республике нужно "сдерживать постоянную угрозу врагов подавляющей силой и последовательно срывать малейшие попытки развязывания войны". Он поставил перед армией задачу всегда проявлять наивысшие требования к усовершенствованию своей боевой подготовки с учётом последних изменений в ведении боевых действий.

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Ранее глава КНДР объявил о намерении "оккупировать и умиротворить" южнокорейских соседей, если произойдёт чрезвычайная ситуация. Ким Чен Ын добавил, что соответствующее решение уже было принято руководством страны на национальном уровне.

Юрий Лысенко
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