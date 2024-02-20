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20 февраля, 09:49

Песков: Ким Чен Ыну понравился Aurus, поэтому он и получил его в подарок

Президент РФ Владимир Путин принял решение подарить автомобиль Aurus лидеру КНДР Ким Чен Ыну, поскольку ему понравилась машина отечественного производства. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Когда руководитель КНДР был на космодроме Восточный, он смотрел эту машину, Путин ему её показал сам лично. Как и многим, эта машина ему понравилась, поэтому было принято такое решение", — отметил представитель Кремля.

Напомним, ранее в Пхеньяне сообщили, что президент РФ Владимир Путин подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну автомобиль российского производства. Корейская сторона получила машину ещё 18 февраля. Марка и модель транспортного средства при этом не указывались. В Кремле позже уточнили, что Ким Чен Ыну преподнесли автомобиль Aurus. Этим подарком уже возмутились в Сеуле.

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ТАСС / Артем Геодакян

Александр Юнашев
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