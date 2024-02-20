У Сеула "пригорело" из-за автомобиля Aurus, который Путин подарил Ким Чен Ыну Южная Корея раскритиковала КНДР за подарок от Путина 20 февраля, 07:47 Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин (слева направо). Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Власти Южной Кореи раскритиковали КНДР за автомобиль Aurus, подаренный президентом РФ Владимиром Путиным. В Сеуле сослались на резолюции СБ ООН, которые запрещают любые поставки в Северную Корею предметов роскоши, в том числе машин. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на сотрудника южнокорейского Министерства объединения.

Чиновник пригрозил, что республика вместе с международным сообществом "отреагирует на все нарушения" резолюций СБ ООН, касающиеся КНДР.

Напомним, ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что президент РФ Владимир Путин подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну автомобиль российского производства. Корейская сторона получила машину ещё 18 февраля. Марка и модель транспортного средства при этом не указывались. В Кремле позже уточнили, что Ким Чен Ыну преподнесли автомобиль Aurus.

Авторы Александра Вишнякова