Песков раскрыл, какой автомобиль Путин подарил Ким Чен Ыну
Песков рассказал, что Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus
Лидеру КНДР Ким Чен Ыну был подарен автомобиль Aurus. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что президент РФ Владимир Путин подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну автомобиль российского производства. Корейская сторона получила машину ещё 18 февраля. Марка и модель транспортного средства при этом не указывались.
"Да. Это машина Aurus", — сказал представитель Кремля в беседе с РИА "Новости".
Ранее директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев заявил, что Москва занимается подготовкой визита президента Владимира Путина в КНДР по приглашению северокорейского лидера Ким Чен Ына. Стороны сейчас согласовывают сроки поездки.
ТАСС / AP