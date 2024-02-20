Песков раскрыл, какой автомобиль Путин подарил Ким Чен Ыну

Лидеру КНДР Ким Чен Ыну был подарен автомобиль Aurus. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что президент РФ Владимир Путин подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну автомобиль российского производства. Корейская сторона получила машину ещё 18 февраля. Марка и модель транспортного средства при этом не указывались.

"Да. Это машина Aurus", — сказал представитель Кремля в беседе с РИА "Новости".