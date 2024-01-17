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17 января, 09:28

Путин обсудил с министром иностранных дел КНДР сотрудничество в чувствительных областях

Песков заявил, что Путин обсудил с главой МИД КНДР Сон Хи двусторонние отношения

Президент РФ Владимир Путин с министром иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Президент РФ Владимир Путин с министром иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Президент России Владимир Путин обсудил с министром иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи во время вчерашней встречи в Кремле целый ряд вопросов, но основной темой стало двустороннее сотрудничество. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Речь шла в целом о двусторонних отношениях, о ситуации на Корейском полуострове, но главный акцент — о развитии двусторонних отношений. КНДР — это наш очень важный партнёр, и мы нацелены на дальнейшее развитие во всех областях, включая чувствительные области", заметил представитель Кремля.

С российской стороны во встрече приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Путин принял в Кремле министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи
Путин принял в Кремле министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи

Министр иностранных дел КНДР прилетела в Россию для встречи с Лавровым 16 января. О грядущем визите Чхве Сон Хи стало известно 14 января. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва имеет право развивать диалог с Пхеньяном.

Андрей Бражников
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