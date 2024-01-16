Путин принял в Кремле министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу в Кремле с министром иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, которая прилетела в Москву на переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.