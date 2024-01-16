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16 января, 17:35

Путин принял в Кремле министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи

Путин принял в Кремле министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. Обложка © Kremlin.ru

Путин принял в Кремле министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. Обложка © Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу в Кремле с министром иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, которая прилетела в Москву на переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент России Владимир Путин принял в Кремле главу МИД КНДР Чхве Сон Хи", — отметил он.

Министр иностранных дел КНДР прилетела в Россию для встречи с Лавровым
Министр иностранных дел КНДР прилетела в Россию для встречи с Лавровым

Напомним, о грядущем визите Чхве Сон Хи стало известно 14 января. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва имеет право развивать диалог с Пхеньяном.

Андрей Бражников
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