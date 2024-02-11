МИД рассказал о подготовке визита Путина в КНДР по приглашению Ким Чен Ына

"Как известно, в ходе саммита на космодроме Восточный в сентябре 2023 года Ким Чен Ын пригласил президента посетить Пхеньян. Это приглашение было подтверждено в ходе недавнего визита в нашу страну министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Конкретные сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам", — сказал он в интервью РИА "Новости".