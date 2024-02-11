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11 февраля, 07:30

МИД рассказал о подготовке визита Путина в КНДР по приглашению Ким Чен Ына

МИД РФ: Москва и Пхеньян согласовывают сроки визита Путина в КНДР

Президент России Владимир Путин (справа) и глава КНДР Ким Чен Ын (слева). Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин (справа) и глава КНДР Ким Чен Ын (слева). Обложка © LIFE / Павел Баранов

Москва занимается подготовкой визита президента РФ Владимира Путина в КНДР по приглашению северокорейского лидера Ким Чен Ына. Стороны сейчас согласовывают сроки поездки, заявил директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев.

"Как известно, в ходе саммита на космодроме Восточный в сентябре 2023 года Ким Чен Ын пригласил президента посетить Пхеньян. Это приглашение было подтверждено в ходе недавнего визита в нашу страну министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Конкретные сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам", — сказал он в интервью РИА "Новости".

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Ранее Дмитрий Песков рассказывал, что президент РФ может посетить КНДР с визитом в обозримом будущем. В графике президента РФ также визит в Турцию. По некоторым данным, Анкара ожидает приезда Путина 12 февраля. В Кремле же заверили, что своевременно сообщат о поездке российского лидера.

Андрей Бражников
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