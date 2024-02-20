В Северной Корее раскрыли, какой подарок Ким Чен Ыну сделал Путин
ЦТАК: Путин подарил Ким Чен Ыну машину российского производства
Президент России Владимир Путин подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну автомобиль российского производства. Об этом передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Сообщается, что корейская сторона получила машину ещё 18 февраля. Марка и модель транспортного средства не указываются. Сестра главы Северной Кореи Ким Ё Чжон подчеркнула, что этот жест российского президента "служит ясным свидетельством особых дружеских отношений между странами". Помимо того, она передала Путину благодарность.
Ранее директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев заявил, что Москва занимается подготовкой визита президента РФ Владимира Путина в КНДР по приглашению северокорейского лидера Ким Чен Ына. По словам дипломата, стороны сейчас согласовывают сроки поездки.