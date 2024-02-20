В Северной Корее раскрыли, какой подарок Ким Чен Ыну сделал Путин

Сообщается, что корейская сторона получила машину ещё 18 февраля. Марка и модель транспортного средства не указываются. Сестра главы Северной Кореи Ким Ё Чжон подчеркнула, что этот жест российского президента "служит ясным свидетельством особых дружеских отношений между странами". Помимо того, она передала Путину благодарность.