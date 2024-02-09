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9 февраля, 08:55

"Оккупируем и умиротворим": Ким Чен Ын сделал грозное заявление об отношениях с Южной Кореей

Ким Чен Ын заявил, что КНДР при необходимости оккупирует Южную Корею

КНДР "оккупирует и умиротворит" Южную Корею в случае чрезвычайной ситуации, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. По словам главы государства, соответствующее "национальное решение" уже принято властями.

"Наша партия и правительство <...> приняли национальное решение оккупировать и умиротворить их территорию в случае чрезвычайной ситуации. Это решение является великой мерой для вечной безопасности нашей страны и будущего мира и стабильности", — цитирует его Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Лидер КНДР подчеркнул, что в случае нападения на Пхеньян будет принято "смелое решение, которое изменит историю", и положит конец противнику. Он также призвал сделать северокорейскую армию более мощной.

Подводная система ядерного оружия "Хэиль-5-23" испытана в КНДР
Подводная система ядерного оружия "Хэиль-5-23" испытана в КНДР

Ранее КНДР в очередной раз выпустила несколько ракет в направлении Жёлтого моря. Объекты зафиксировали 2 февраля в 04:00 мск. Подробностей не приводится.

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kcna.kp

Матвей Константинов
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