"Оккупируем и умиротворим": Ким Чен Ын сделал грозное заявление об отношениях с Южной Кореей

КНДР "оккупирует и умиротворит" Южную Корею в случае чрезвычайной ситуации, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. По словам главы государства, соответствующее "национальное решение" уже принято властями.

"Наша партия и правительство <...> приняли национальное решение оккупировать и умиротворить их территорию в случае чрезвычайной ситуации. Это решение является великой мерой для вечной безопасности нашей страны и будущего мира и стабильности", — цитирует его Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Лидер КНДР подчеркнул, что в случае нападения на Пхеньян будет принято "смелое решение, которое изменит историю", и положит конец противнику. Он также призвал сделать северокорейскую армию более мощной.