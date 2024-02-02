КНДР выпустила несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря
Yonhap: КНДР снова выпустила крылатые ракеты в направлении Жёлтого моря
Жители Сеула наблюдают за испытаниями северокорейской ракеты "Хвасал-2". Обложка © ТАСС / Zuma
КНДР в четвёртый раз за последнее время запустила несколько крылатых ракет в направлении Жёлтого моря, сообщили в Объединённом комитете начальников штабов Южной Кореи. Объекты зафиксировали в воздухе примерно в 04:00 мск.
"Южнокорейские и американские разведывательные органы проводят детальный анализ", — рассказали в ведомстве агентству Yonhap.
Напомним, предыдущий пуск северокорейских крылатых ракет состоялся в ночь на 30 января. Объекты зафиксировали у западного побережья КНДР. Их число не уточнялось.