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2 февраля, 05:23

КНДР выпустила несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря

Yonhap: КНДР снова выпустила крылатые ракеты в направлении Жёлтого моря

Жители Сеула наблюдают за испытаниями северокорейской ракеты "Хвасал-2". Обложка © ТАСС / Zuma

Жители Сеула наблюдают за испытаниями северокорейской ракеты "Хвасал-2". Обложка © ТАСС / Zuma

КНДР в четвёртый раз за последнее время запустила несколько крылатых ракет в направлении Жёлтого моря, сообщили в Объединённом комитете начальников штабов Южной Кореи. Объекты зафиксировали в воздухе примерно в 04:00 мск.

"Южнокорейские и американские разведывательные органы проводят детальный анализ", — рассказали в ведомстве агентству Yonhap.

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Напомним, предыдущий пуск северокорейских крылатых ракет состоялся в ночь на 30 января. Объекты зафиксировали у западного побережья КНДР. Их число не уточнялось.

Матвей Константинов
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