КНДР запустила крылатые ракеты у западного побережья

КНДР запустила несколько крылатых ракет у западного побережья. Об этом сообщает Yonhup со ссылкой на южнокорейских военных.

По данным Комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, снаряды были выпущены около 7 часов утра (01:00 мск). Количество ракет не уточняется. Военные усилили мониторинг и координируют с США действия для наблюдения за Пхеньяном.