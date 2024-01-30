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30 января, 02:40

КНДР запустила крылатые ракеты у западного побережья

КНДР запустила несколько крылатых ракет у западного побережья. Об этом сообщает Yonhup со ссылкой на южнокорейских военных.

По данным Комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, снаряды были выпущены около 7 часов утра (01:00 мск). Количество ракет не уточняется. Военные усилили мониторинг и координируют с США действия для наблюдения за Пхеньяном.

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Ранее сообщалось, что КНДР провела запуск крылатых ракет "Пульхвасаль-3-31" с подлодки. Боеприпасы пролетели над Японским морем 7421 и 7445 секунд и поразили цель на острове, указали в ЦТАК.

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ЦТАК

Артур Лапсаков
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