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29 января, 04:03

В КНДР провели запуск крылатых ракет "Пульхвасаль-3-31" с подводной лодки

ЦТАК: Северная Корея провела запуск крылатых ракет "Пульхвасаль-3-31" с подлодки

Испытательный запуск двух новых крылатых ракет "Пульхвасаль-3-31" с подводной лодки. Обложка © ЦТАК

Испытательный запуск двух новых крылатых ракет "Пульхвасаль-3-31" с подводной лодки. Обложка © ЦТАК

Северная Корея провела успешный запуск двух новых крылатых ракет "Пульхвасаль-3-31" с подводной лодки. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что этими испытаниями руководил лично глава КНДР Ким Чен Ын, который в свою очередь остался ими очень доволен.

"Крылатые ракеты пролетели над Японским морем 7421 и 7445 секунд и поразили цель на острове", — говорится в сообщении.

Пхеньян объявил эти испытания успешными. Северокорейские журналисты подчёркивают, что запуск новых крылатых ракет не оказал влияния на безопасность окружающих государств.

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Напомним, что первый испытательный пуск новой стратегической крылатой ракеты "Пульхвасаль-3-31" состоялся на прошлой неделе, 24 января. Тогда в КНДР подчеркнули, что проведённые испытания были лишь частью "беспрерывного процесса обновления систем вооружений".

Алексей Соловьёв
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