В КНДР провели запуск крылатых ракет "Пульхвасаль-3-31" с подводной лодки
ЦТАК: Северная Корея провела запуск крылатых ракет "Пульхвасаль-3-31" с подлодки
Испытательный запуск двух новых крылатых ракет "Пульхвасаль-3-31" с подводной лодки. Обложка © ЦТАК
Северная Корея провела успешный запуск двух новых крылатых ракет "Пульхвасаль-3-31" с подводной лодки. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что этими испытаниями руководил лично глава КНДР Ким Чен Ын, который в свою очередь остался ими очень доволен.
"Крылатые ракеты пролетели над Японским морем 7421 и 7445 секунд и поразили цель на острове", — говорится в сообщении.
Пхеньян объявил эти испытания успешными. Северокорейские журналисты подчёркивают, что запуск новых крылатых ракет не оказал влияния на безопасность окружающих государств.
Напомним, что первый испытательный пуск новой стратегической крылатой ракеты "Пульхвасаль-3-31" состоялся на прошлой неделе, 24 января. Тогда в КНДР подчеркнули, что проведённые испытания были лишь частью "беспрерывного процесса обновления систем вооружений".