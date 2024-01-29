В КНДР провели запуск крылатых ракет "Пульхвасаль-3-31" с подводной лодки

Северная Корея провела успешный запуск двух новых крылатых ракет "Пульхвасаль-3-31" с подводной лодки. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что этими испытаниями руководил лично глава КНДР Ким Чен Ын, который в свою очередь остался ими очень доволен.

"Крылатые ракеты пролетели над Японским морем 7421 и 7445 секунд и поразили цель на острове", — говорится в сообщении.

Пхеньян объявил эти испытания успешными. Северокорейские журналисты подчёркивают, что запуск новых крылатых ракет не оказал влияния на безопасность окружающих государств.