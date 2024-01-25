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25 января, 02:10

КНДР сообщила об испытании новой стратегической крылатой ракеты

Пуск крылатой ракеты Pulhwasal-3-31. Обложка © ЦТАК

Пуск крылатой ракеты Pulhwasal-3-31. Обложка © ЦТАК

Пхеньян в среду, 24 января, произвёл первый испытательный пуск новой стратегической крылатой ракеты Pulhwasal-3-31. Об этом информировало Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на пресс-службу Главного управления ракетостроения страны.

"Данный испытательный запуск не оказал влияния на безопасность окружающих стран и не имеет никакого отношения к ситуации в регионе", — говорится в сообщении.

Испытания были лишь частью "беспрерывного процесса обновления систем вооружений", являющегося обязательной деятельностью Главного управления ракетостроения и связанных с ним НИИ.

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Ранее в КНДР заявили об успешном испытании системы подводного ядерного оружия "Хэиль-5-23". Новинку протестировали в ответ на совместные морские учения США, Японии и Южной Кореи. А несколькими днями ранее КНДР похвасталась ещё одним достижением в области вооружения. Речь идёт об испытании ракеты с гиперзвуковой управляемой боеголовкой.

Лариса Сафронова
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