КНДР сообщила об испытании новой стратегической крылатой ракеты

Пхеньян в среду, 24 января, произвёл первый испытательный пуск новой стратегической крылатой ракеты Pulhwasal-3-31. Об этом информировало Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на пресс-службу Главного управления ракетостроения страны.

"Данный испытательный запуск не оказал влияния на безопасность окружающих стран и не имеет никакого отношения к ситуации в регионе", — говорится в сообщении.

Испытания были лишь частью "беспрерывного процесса обновления систем вооружений", являющегося обязательной деятельностью Главного управления ракетостроения и связанных с ним НИИ.