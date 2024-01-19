Подводная система ядерного оружия "Хэиль-5-23" испытана в КНДР

Военнослужащие КНДР провели испытания системы подводного ядерного оружия "Хэиль-5-23". Новинку протестировали в ответ на совместные морские учения США, Японии и Южной Кореи, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По мнению Пхеньяна, агрессивные манёвры с участием боевых кораблей трёх государств дестабилизируют обстановку в регионе. Именно поэтому Северная Корея приняла решение "внушить врагам страх", сказано в заявлении.

"В ответ на это Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР провёл в акватории корейского Восточного моря важное испытание подводной системы ядерного оружия "Хэиль-5-23", которая находится в разработке", — добавили в ЦТАК.