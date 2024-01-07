"Армия сняла предохранитель": Сестра Ким Чен Ына пригрозила Сеулу "крещение боевым огнём"
Сестра Ким Чен Ына: Армия КНДР уже "сняла предохранитель"
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына предупредила Южную Корею об угрозе, которая настигнет Сеул в случае малейшей ошибки со стороны их военных. Армия Северной Кореи уже сняла предохранитель со спускового крючка, заявила Ким Ё Чжон.
"Поясню ещё раз: наша армия уже сняла предохранитель со спускового крючка. В случае незначительной провокации наши войска немедленно пройдут [боевое] крещение огнём", — приводит её слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Также она пояснила, что накануне Пхеньян не выпустил ни одного снаряда в сторону Жёлтого моря, а корейские военные были введены в заблуждение взрывчаткой, которая имитировала гул артиллерийских орудий.
"Мне очень жаль население Республики Корея, которое вынуждено вверить "безопасность" этим профанам и отдавать им огромные деньги из налогов", — добавила Ким Ё Чжон.
Вместе с тем она предупредила, что Сеул и все его жители подвергнутся огромной опасности, если в результате "ошибок и неверных "предположений невежественных головорезов произойдёт инцидент". Кроме того, политик обратила внимание на высказывания южнокорейских властей, которые говорят о принципах ответных действий, используя такие слова, как "немедленно, сильно и до конца".
"Им стоило бы понять, что эта фраза может превратиться в [их] "немедленную смерть, насильственную гибель и конец", — подчеркнула сестра северокорейского лидера.
Между тем, по данным Yonhap, военные КНДР снова проводят артиллерийские учения в Жёлтом море. Артиллерийские стрельбы проходят к северу от острова Ёнпхёндо.
"Со стороны Северной Кореи слышен гул выстрелов", — сообщили власти уезда Ончжин, добавив, что южнокорейская армия принимает ответные меры.
Как уже рассказывал Лайф, 5 января Северная Корея выпустила более 200 снарядов в сторону южнокорейских островов Пэннёндо и Ёнпхёндо. Снаряды упали к северу от разграничительной линии, которая считается фактической морской границей. В ответ Сеул высадил десант на острова в Жёлтом море. Накануне южнокорейские СМИ также сообщали, что военные КНДР выпустили десятки снарядов на границе.
ТАСС / AP / Ahn Young-joon