"Армия сняла предохранитель": Сестра Ким Чен Ына пригрозила Сеулу "крещение боевым огнём"

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына предупредила Южную Корею об угрозе, которая настигнет Сеул в случае малейшей ошибки со стороны их военных. Армия Северной Кореи уже сняла предохранитель со спускового крючка, заявила Ким Ё Чжон.

"Поясню ещё раз: наша армия уже сняла предохранитель со спускового крючка. В случае незначительной провокации наши войска немедленно пройдут [боевое] крещение огнём", — приводит её слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Также она пояснила, что накануне Пхеньян не выпустил ни одного снаряда в сторону Жёлтого моря, а корейские военные были введены в заблуждение взрывчаткой, которая имитировала гул артиллерийских орудий.

"Мне очень жаль население Республики Корея, которое вынуждено вверить "безопасность" этим профанам и отдавать им огромные деньги из налогов", — добавила Ким Ё Чжон.

Вместе с тем она предупредила, что Сеул и все его жители подвергнутся огромной опасности, если в результате "ошибок и неверных "предположений невежественных головорезов произойдёт инцидент". Кроме того, политик обратила внимание на высказывания южнокорейских властей, которые говорят о принципах ответных действий, используя такие слова, как "немедленно, сильно и до конца".

"Им стоило бы понять, что эта фраза может превратиться в [их] "немедленную смерть, насильственную гибель и конец", — подчеркнула сестра северокорейского лидера.

Между тем, по данным Yonhap, военные КНДР снова проводят артиллерийские учения в Жёлтом море. Артиллерийские стрельбы проходят к северу от острова Ёнпхёндо.