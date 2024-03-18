Регион

Уведомления отключены

18 марта, 00:10

Япония зафиксировала запуск Северной Кореей двух баллистических ракет

КНДР 18 марта запустила сразу две ракеты в направлении Японского моря. Такие данные представила пресс-служба береговой охраны Страны восходящего солнца. Информацию позже подтвердила южнокорейская пресса со ссылкой на военных.

В ведомстве подчеркнули, что тип ракет установить не удалось, предположительно, они являлись баллистическими. Ракеты взмыли в небо с разницей около 30 минут и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Северная Корея инцидент пока не комментировала.

ЦТАК: Ким Чен Ын лично проинспектировал новейший танк КНДР
ЦТАК: Ким Чен Ын лично проинспектировал новейший танк КНДР

А в начале ноября учения с использованием межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" провели и в России. Запущенная с космодрома Плесецк МБР успешно поразила мишень на камчатском полигоне.

Обложка ©

ЦТАК

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Япония
  • КНДР
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров