Япония зафиксировала запуск Северной Кореей двух баллистических ракет
КНДР 18 марта запустила сразу две ракеты в направлении Японского моря. Такие данные представила пресс-служба береговой охраны Страны восходящего солнца. Информацию позже подтвердила южнокорейская пресса со ссылкой на военных.
В ведомстве подчеркнули, что тип ракет установить не удалось, предположительно, они являлись баллистическими. Ракеты взмыли в небо с разницей около 30 минут и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Северная Корея инцидент пока не комментировала.
А в начале ноября учения с использованием межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" провели и в России. Запущенная с космодрома Плесецк МБР успешно поразила мишень на камчатском полигоне.