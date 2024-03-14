ЦТАК: Ким Чен Ын лично проинспектировал новейший танк КНДР

Пхеньян продемонстрировал танки нового типа в ходе соревнований среди танковых экипажей. Их посетил лидер КНДР Ким Чен Ын, который лично протестировал технику, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Соревнования прошли по методу "подразделение на подразделение". Они нацелены на строгую проверку практических навыков танкистов и отработку методов ведения боевых действий по различным тактическим заданиям", — говорится в материале.

Северокорейский лидер лично протестировал технику, заняв место механика-водителя. Ким Чен Ын остался удовлетворён мощной ударной силой и манёвренностью танка и заявил, что от обладания армией страны "самым могущественным в мире танком" можно гордиться.





