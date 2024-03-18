Регион

Уведомления отключены

18 марта, 01:46

Kyodo: КНДР запустила три баллистические ракеты

Северная Корея, по последним данным, запустила не две, а три баллистические ракеты. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По информации источников в Минобороны Японии, боеприпасы, пролетев 350 километров, упали в море около восточного побережья Корейского полуострова.

Ким Чен Ын лично провёл учения на главной базе армии КНДР
Ким Чен Ын лично провёл учения на главной базе армии КНДР

Ранее сообщалось, что Япония зафиксировала запуск Северной Кореей двух баллистических ракет. По данным Береговой охраны Страны восходящего солнца, снаряды взмыли в небо с разницей около 30 минут и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Обложка ©

ЦТАК

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Япония
  • КНДР
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров