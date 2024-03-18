Kyodo: КНДР запустила три баллистические ракеты
Северная Корея, по последним данным, запустила не две, а три баллистические ракеты. Об этом сообщило агентство Kyodo.
По информации источников в Минобороны Японии, боеприпасы, пролетев 350 километров, упали в море около восточного побережья Корейского полуострова.
Ранее сообщалось, что Япония зафиксировала запуск Северной Кореей двух баллистических ракет. По данным Береговой охраны Страны восходящего солнца, снаряды взмыли в небо с разницей около 30 минут и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.
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