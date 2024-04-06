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6 апреля, 03:11

Пентагон: США контактируют с Россией по вопросам противоспутникового оружия

Вашингтон внимательно наблюдает за развитием российского противоспутникового оружия, заявили в Пентагоне. Эти разработки вызывают у США нешуточное беспокойство, поделился представитель военного ведомства с РИА "Новости".

"Мы предпринимаем ряд действий в ответ на это развитие, в том числе координируемся с союзниками и партнёрами, а также прямо связываемся с Россией", — рассказали агентству в американском военном ведомстве.

Песков: Безопасность в космосе — потенциальная тема для диалога между РФ и США
Песков: Безопасность в космосе — потенциальная тема для диалога между РФ и США

Диалог с Москвой на тему противоспутникового оружия американский лидер Джо Байден распорядился начать в середине февраля. По мнению политика, российские разработки могут угрожать нацбезопасности США. ВС РФ уже способны запускать в космос ракеты, но не собираются это делать, считают в Белом доме.

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Unsplash / SpaceX

Илья Пушкарев
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