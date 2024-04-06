Пентагон: США контактируют с Россией по вопросам противоспутникового оружия

Вашингтон внимательно наблюдает за развитием российского противоспутникового оружия, заявили в Пентагоне. Эти разработки вызывают у США нешуточное беспокойство, поделился представитель военного ведомства с РИА "Новости".

"Мы предпринимаем ряд действий в ответ на это развитие, в том числе координируемся с союзниками и партнёрами, а также прямо связываемся с Россией", — рассказали агентству в американском военном ведомстве.