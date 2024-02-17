Байден: США не видят намерения России использовать противоспутниковое оружие

Вашингтон получил информацию о способности России запустить в космос оружие для борьбы со спутниками, заявил президент США Джо Байден. Впрочем, добавил глава Белого дома, Москва не планирует применять такие устройства.

По словам политика, в последнее время этот вопрос всерьёз обеспокоил американский истеблишмент. Противоспутниковое оружие РФ сочли настоящей угрозой национальной безопасности, отметил Байден.

"Всё, что они делают или будут делать, имеет отношение к спутникам в космосе и потенциальным возможностям нанести им ущерб. Я не вижу свидетельств того, что они приняли решение продвигаться [в этом направлении]", — произнёс президент в телеобращении.