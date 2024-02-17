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16 февраля, 21:55

Байден: США не видят намерения России использовать противоспутниковое оружие

Вашингтон получил информацию о способности России запустить в космос оружие для борьбы со спутниками, заявил президент США Джо Байден. Впрочем, добавил глава Белого дома, Москва не планирует применять такие устройства.

По словам политика, в последнее время этот вопрос всерьёз обеспокоил американский истеблишмент. Противоспутниковое оружие РФ сочли настоящей угрозой национальной безопасности, отметил Байден.

"Всё, что они делают или будут делать, имеет отношение к спутникам в космосе и потенциальным возможностям нанести им ущерб. Я не вижу свидетельств того, что они приняли решение продвигаться [в этом направлении]", — произнёс президент в телеобращении.

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Ранее слухи зарубежных СМИ о якобы планах Москвы вывести противостояние с Западом за пределы Земли для Life.ru прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, вся эта дезинформация нужна для выбивания новых денег для Украины.

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Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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