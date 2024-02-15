В Белом доме считают, что Россия разрабатывает оружие против спутников
Байден распорядился начать диалог с РФ из-за якобы разработки оружия против спутников
Президент США Джо Байден отдал распоряжение администрации начать прямой диалог с Россией по поводу предполагаемой разработки Москвой противоспутникового оружия. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Он (Байден. — Прим. Life.ru) распорядился предпринять ряд первоначальных шагов, в том числе регулярные брифинги для Конгресса, прямое дипломатическое взаимодействие с Россией, с нашими союзниками и партнёрами, а также со всеми другими странами в мире, чью сферу интересов это затрагивает", — сказал Кирби на брифинге.
Он подтвердил, что озвученная угроза нацбезопасности США связана с якобы разрабатываемым Россией противоспутниковым оружием. При этом представитель Белого дома уточнил, что о непосредственной угрозе безопасности кого-либо речи не идёт.
Life.ru напоминает, Конгресс США 15 февраля проведёт закрытый брифинг по "серьёзной угрозе национальной безопасности". Комментируя эту тему, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон серьёзно относится к потенциальному средству поражения, но указал, что речи о действующем оружии не идёт.
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