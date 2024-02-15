В Белом доме считают, что Россия разрабатывает оружие против спутников

Президент США Джо Байден отдал распоряжение администрации начать прямой диалог с Россией по поводу предполагаемой разработки Москвой противоспутникового оружия. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Он (Байден. — Прим. Life.ru) распорядился предпринять ряд первоначальных шагов, в том числе регулярные брифинги для Конгресса, прямое дипломатическое взаимодействие с Россией, с нашими союзниками и партнёрами, а также со всеми другими странами в мире, чью сферу интересов это затрагивает", — сказал Кирби на брифинге.