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Регион
1 июня, 18:14

Америка запустит межконтинентальные ракеты, чтобы показать свои "ядерные силы"

США запустят ракеты Minuteman III 4 и 6 июня для показа готовности ядерных сил

Вашингтон на следующей неделе планирует запустить две межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом в субботу, 1 июня, заявила пресс-служба командования Космических сил США.

"Первое испытание назначено на 4 июня с 12:01 до 4 июня 2024 года в 6:01 по тихоокеанскому времени с севера Ванденберга. Второе испытание запланировано на 6 июня с 12:01 до 6 июня 6:01 по тихоокеанскому времени с севера Ванденберга", — отметили там.

Как уточнили в командовании, такие испытания проводятся для показа готовности ядерных сил, а также проверки их эффективности. При этом там подчеркнули, что США предупреждали Москву о готовящихся запусках.

Ракеты Minuteman III приняты на вооружение в 1970-х годах. С новыми ракетами Sentinel, которые должны прийти им на смену, возникли трудности. Сообщается, что первые испытания отложены до февраля 2026 года из-за задержек в поставках комплектующих. При этом планировалось, что тесты пройдут в декабре 2023-го.

США отказались расширять ядерный ареал, испугавшись предупреждения России
США отказались расширять ядерный ареал, испугавшись предупреждения России

В ноябре 2023 года в США сообщили о неудачном завершении тестового пуска Minuteman III. В Командовании глобальных ударов заявили, что носитель ядерного заряда пришлось уничтожить в воздухе из-за "аномалии". Тогда в Кремле отметили, что Москва получала от Вашингтона уведомление о пуске.

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ТАСС / AP / Ryan Quijas

Никита Осипов
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