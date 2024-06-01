Америка запустит межконтинентальные ракеты, чтобы показать свои "ядерные силы"

Вашингтон на следующей неделе планирует запустить две межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом в субботу, 1 июня, заявила пресс-служба командования Космических сил США.

"Первое испытание назначено на 4 июня с 12:01 до 4 июня 2024 года в 6:01 по тихоокеанскому времени с севера Ванденберга. Второе испытание запланировано на 6 июня с 12:01 до 6 июня 6:01 по тихоокеанскому времени с севера Ванденберга", — отметили там.

Как уточнили в командовании, такие испытания проводятся для показа готовности ядерных сил, а также проверки их эффективности. При этом там подчеркнули, что США предупреждали Москву о готовящихся запусках.