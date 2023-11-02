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2 ноября, 09:44

В Кремле ответили на вопрос о провальном запуске американской ядерной ракеты

Песков: Москва получала от Вашингтона уведомление о пуске Minuteman III

Россия получала от США сообщение об испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Подобные пуски являются предметом уведомления по соответствующим каналам. Поэтому все необходимые уведомления были получены", — отметил он в беседе с журналистами.

LGM-30G "Минитмен-3" (Minuteman III) — межконтинентальная баллистическая ракета семейства Minuteman. Стоит на вооружении американских ВВС с 1970 года и является единственной МБР шахтного базирования в США. Её ближайшим аналогом является советская лёгкая баллистическая ракета РС-12М в составе АПУ "Тополь".

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Как рассказывал Лайф, ранее в США сообщили о неудачном завершении тестового пуска Minuteman III. Носитель ядерного заряда пришлось уничтожить в воздухе из-за "аномалии", отметили в Командовании глобальных ударов США.

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ТАСС / Zuma

Александр Юнашев
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