В Кремле ответили на вопрос о провальном запуске американской ядерной ракеты

Россия получала от США сообщение об испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Подобные пуски являются предметом уведомления по соответствующим каналам. Поэтому все необходимые уведомления были получены", — отметил он в беседе с журналистами.

LGM-30G "Минитмен-3" (Minuteman III) — межконтинентальная баллистическая ракета семейства Minuteman. Стоит на вооружении американских ВВС с 1970 года и является единственной МБР шахтного базирования в США. Её ближайшим аналогом является советская лёгкая баллистическая ракета РС-12М в составе АПУ "Тополь".