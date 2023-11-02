Путин подписал закон об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ был разработан и принят, чтобы восстановить паритет обязательств в области контроля над ядерными вооружениями. Закон официально опубликован и вступил в силу.
Напомним, ДВЗЯИ должен был стать основным международно-правовым инструментом для прекращения любых видов ядерных испытаний. Россия подписала его в 1996 году и ратифицировала в 2000-м. Однако этого не сделали восемь государств из 44, имеющих ядерное оружие или потенциальные возможности для его создания.
Поэтому 18 октября 2023 года Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ, а затем его одобрил Совет Федерации. Между тем в Кремле отметили, что после такого шага позиции Москвы и Вашингтона наконец уравнялись, ведь американская сторона ранее тоже подписывала договор, но так его и не ратифицировала.