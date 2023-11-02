Путин подписал закон об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ

Документ был разработан и принят, чтобы восстановить паритет обязательств в области контроля над ядерными вооружениями. Закон официально опубликован и вступил в силу.

Напомним, ДВЗЯИ должен был стать основным международно-правовым инструментом для прекращения любых видов ядерных испытаний. Россия подписала его в 1996 году и ратифицировала в 2000-м. Однако этого не сделали восемь государств из 44, имеющих ядерное оружие или потенциальные возможности для его создания.