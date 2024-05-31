США отказались расширять ядерный ареал, испугавшись предупреждения России
США не планируют возвращать ядерное оружие в Азиатско-Тихоокеанский регион
Азиатско-Тихоокеанский регион не станет местом размещения американского ядерного оружия. Вашингтон попросту не видит необходимости в таком перебазировании стратегического арсенала, рассказал пресс-секретарь Госдепартамента США Ведант Пател.
Так дипломат отреагировал на недавнее заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Глава МИД утверждал, что Соединённые Штаты изучают возможность развёртывания в АТР ракет средней и меньшей дальности. В этом случае страну ожидает незамедлительный ответ Москвы, подчёркивал политик.
"США в данное время не считают необходимым возвращение ядерных вооружений в Индо-Тихоокеанский регион. И у США нет планов обеспечивать передовое развёртывание ядерных вооружений на Корейском полуострове", — заверил Пател на брифинге.
Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил о готовности Варшавы разместить американское ядерное оружие на территории республики. Впрочем, США исключили переброску ракет в Европу, уточнив, что якобы подобные переговоры даже не ведутся.
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