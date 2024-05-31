США отказались расширять ядерный ареал, испугавшись предупреждения России

Азиатско-Тихоокеанский регион не станет местом размещения американского ядерного оружия. Вашингтон попросту не видит необходимости в таком перебазировании стратегического арсенала, рассказал пресс-секретарь Госдепартамента США Ведант Пател.

Так дипломат отреагировал на недавнее заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Глава МИД утверждал, что Соединённые Штаты изучают возможность развёртывания в АТР ракет средней и меньшей дальности. В этом случае страну ожидает незамедлительный ответ Москвы, подчёркивал политик.