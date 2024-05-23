Шольц счёл нереалистичной идею о ядерном оружии с европейской "пропиской"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал нереальной ситуацию, при которой у ЕС появится ядерное оружие. Таким мнением он поделился в своей статье для журнала Economist.

Тем не менее Шольц снова выступил за увеличение расходов на оборону и безопасность для всех стран – членов НАТО. Исход президентских выборов в США, по мнению канцлера, повлиять на это не должен.

"Для ясности отмечу: никакого "ядерного оружия ЕС" не будет, это просто нереалистично", — резюмировал политик.