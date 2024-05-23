Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 мая, 16:15

Шольц счёл нереалистичной идею о ядерном оружии с европейской "пропиской"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц: Никакого ядерного оружия у ЕС не будет

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал нереальной ситуацию, при которой у ЕС появится ядерное оружие. Таким мнением он поделился в своей статье для журнала Economist.

Тем не менее Шольц снова выступил за увеличение расходов на оборону и безопасность для всех стран – членов НАТО. Исход президентских выборов в США, по мнению канцлера, повлиять на это не должен.

"Для ясности отмечу: никакого "ядерного оружия ЕС" не будет, это просто нереалистично", резюмировал политик.

"Оружие лежать не должно": В Госдуме назвали ядерные учения сигналом для Украины и Запада
"Оружие лежать не должно": В Госдуме назвали ядерные учения сигналом для Украины и Запада

Ранее президент Польши Анджей Дуда выразил готовность разместить в своей стране ядерное оружие союзников в рамках программы Nuclear Sharing "для укрепления безопасности восточного фланга НАТО". По его словам, в Североатлантическом альянсе постоянно ведутся обсуждения на данную тему. А вот в США эти сведения опровергли и заявили, что никаких подобных разговоров на эту тему они не ведут.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Марина Калегина
  • Новости
  • Олаф Шольц
  • Германия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров