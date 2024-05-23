Шольц счёл нереалистичной идею о ядерном оружии с европейской "пропиской"
Канцлер ФРГ Олаф Шольц: Никакого ядерного оружия у ЕС не будет
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал нереальной ситуацию, при которой у ЕС появится ядерное оружие. Таким мнением он поделился в своей статье для журнала Economist.
Тем не менее Шольц снова выступил за увеличение расходов на оборону и безопасность для всех стран – членов НАТО. Исход президентских выборов в США, по мнению канцлера, повлиять на это не должен.
"Для ясности отмечу: никакого "ядерного оружия ЕС" не будет, это просто нереалистично", — резюмировал политик.
Ранее президент Польши Анджей Дуда выразил готовность разместить в своей стране ядерное оружие союзников в рамках программы Nuclear Sharing "для укрепления безопасности восточного фланга НАТО". По его словам, в Североатлантическом альянсе постоянно ведутся обсуждения на данную тему. А вот в США эти сведения опровергли и заявили, что никаких подобных разговоров на эту тему они не ведут.
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