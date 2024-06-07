США намерены ужесточить стратегию в сфере ядерного оружия

Власти Соединённых Штатов 7 июня планируют объявить о переходе к более агрессивной стратегии в сфере ядерного вооружения на фоне растущей глобальной напряжённости. Об этом порталу Semafor рассказали информированные источники.

Ожидается, что изменения анонсирует старший директор Совета нацбезопасности Белого дома по нераспространению Пранай Вадди. Политик заявит о ставке на конкурентоспособный подход якобы из-за неудачных попыток Вашингтона договориться с Москвой и Пекином о контроле над вооружениями.