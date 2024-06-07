США намерены ужесточить стратегию в сфере ядерного оружия
Semafor: США хотят принять более агрессивную стратегию в сфере ядерного оружия
Власти Соединённых Штатов 7 июня планируют объявить о переходе к более агрессивной стратегии в сфере ядерного вооружения на фоне растущей глобальной напряжённости. Об этом порталу Semafor рассказали информированные источники.
Ожидается, что изменения анонсирует старший директор Совета нацбезопасности Белого дома по нераспространению Пранай Вадди. Политик заявит о ставке на конкурентоспособный подход якобы из-за неудачных попыток Вашингтона договориться с Москвой и Пекином о контроле над вооружениями.
"Администрация всё ещё надеется усадить своих геополитических соперников за стол переговоров, но хочет показать, что отказ от переговоров будет иметь последствия", — поделился инсайдер.
А тем временем Североатлантический альянс продолжает повышать градус эскалации, организуя ядерные учения вблизи российских границ. Параллельно США осуществили пуск двух межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III для демонстрации готовности стратегических сил. Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что вовсе не Россия занимается размахиванием "ядерной дубинкой".
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