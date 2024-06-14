ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 03:39

Трамп раскрыл секрет своих хороших отношений с Путиным

Трамп объяснил свои хорошие отношения с Путиным тем, что ему проще с сильными

Бывший лидер США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин. Обложка © Flickr / Trump White House Archived

Бывший лидер США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин. Обложка © Flickr / Trump White House Archived

Бывший президент Соединённых Штатов объяснил, почему у него с российским лидером Владимиром Путиным хорошие отношения. Как заявил 45-й хозяин Белого дома в интервью YouTube-каналу Impaulsive, ему проще иметь дело с сильными, чем со слабыми.

Во время беседы Трампу задали вопрос по поводу его отношений с Путиным. Американский политик в очередной раз заявил, что у них были хорошие отношения, хоть, по словам бизнесмена, он был жёстким по отношению к президенту РФ.

"Забавно, что мне легче выстраивать отношения с сильными, чем со слабыми. Со слабыми я не очень уживаюсь", — заявил предприниматель.

Путин заявил, что Россия будет работать с любым президентом, которого изберут американцы
Путин заявил, что Россия будет работать с любым президентом, которого изберут американцы

Ранее Life.ru писал, что Путин назвал полной чушью и бредом обвинения в адрес Дональда Трампа по поводу шпионажа в пользу Москвы. По словам российского лидера, скандал вокруг миллиардера стал элементом внутриполитической борьбы в США между демократами и республиканцами.

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров