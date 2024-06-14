Трамп раскрыл секрет своих хороших отношений с Путиным

Бывший президент Соединённых Штатов объяснил, почему у него с российским лидером Владимиром Путиным хорошие отношения. Как заявил 45-й хозяин Белого дома в интервью YouTube-каналу Impaulsive, ему проще иметь дело с сильными, чем со слабыми.

Во время беседы Трампу задали вопрос по поводу его отношений с Путиным. Американский политик в очередной раз заявил, что у них были хорошие отношения, хоть, по словам бизнесмена, он был жёстким по отношению к президенту РФ.

"Забавно, что мне легче выстраивать отношения с сильными, чем со слабыми. Со слабыми я не очень уживаюсь", — заявил предприниматель.