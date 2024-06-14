Трамп раскрыл секрет своих хороших отношений с Путиным
Трамп объяснил свои хорошие отношения с Путиным тем, что ему проще с сильными
Бывший лидер США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин. Обложка © Flickr / Trump White House Archived
Бывший президент Соединённых Штатов объяснил, почему у него с российским лидером Владимиром Путиным хорошие отношения. Как заявил 45-й хозяин Белого дома в интервью YouTube-каналу Impaulsive, ему проще иметь дело с сильными, чем со слабыми.
Во время беседы Трампу задали вопрос по поводу его отношений с Путиным. Американский политик в очередной раз заявил, что у них были хорошие отношения, хоть, по словам бизнесмена, он был жёстким по отношению к президенту РФ.
"Забавно, что мне легче выстраивать отношения с сильными, чем со слабыми. Со слабыми я не очень уживаюсь", — заявил предприниматель.
Ранее Life.ru писал, что Путин назвал полной чушью и бредом обвинения в адрес Дональда Трампа по поводу шпионажа в пользу Москвы. По словам российского лидера, скандал вокруг миллиардера стал элементом внутриполитической борьбы в США между демократами и республиканцами.