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5 июня, 18:00

Путин назвал чушью и бредом обвинения в адрес Трампа насчёт шпионажа в пользу Москвы

Президент России Владимир Путин назвал полной чушью и бредом обвинения в адрес Дональда Трампа по поводу шпионажа в пользу нашей страны. Речь об этом зашла на встрече российского лидера с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.

По словам Путина, скандал вокруг Трампа стал элементом внутриполитической борьбы в Соединённых Штатах между демократами и республиканцами.

"Господин Трамп, которого обвиняли чуть ли не в шпионаже в пользу России, так мы понимали, что это чушь полная, просто бред какой-то", — охарактеризовал ситуацию Владимир Путин.

Напомним, очередные выборы президента США пройдут 4 ноября. Дональду Трампу удалось набрать нужное количество голосов делегатов для того, чтобы баллотироваться от республиканцев. Представитель Демократической партии Байден тоже получил поддержку избирателей. Однако на пути к должности президента Трамп столкнулся с трудностями: против него возбудили судебное дело. 30 мая нью-йоркский суд присяжных признал Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в деле о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате средств экс-порноактрисе Сторми Дэниэлс.

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Life.ru

Марина Калегина
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