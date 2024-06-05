Путин назвал чушью и бредом обвинения в адрес Трампа насчёт шпионажа в пользу Москвы

Президент России Владимир Путин назвал полной чушью и бредом обвинения в адрес Дональда Трампа по поводу шпионажа в пользу нашей страны. Речь об этом зашла на встрече российского лидера с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.

По словам Путина, скандал вокруг Трампа стал элементом внутриполитической борьбы в Соединённых Штатах между демократами и республиканцами.

"Господин Трамп, которого обвиняли чуть ли не в шпионаже в пользу России, так мы понимали, что это чушь полная, просто бред какой-то", — охарактеризовал ситуацию Владимир Путин.