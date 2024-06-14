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14 июня, 09:42

Путин: РФ заинтересована в развитии в ООН диалога по неделимой безопасности

Москва заинтересована в том, чтобы диалог по созданию системы неделимой безопасности шёл, в том числе на площадках Организации Объединённых Наций (ООН). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления в МИД.

Глава государства отметил, что международные дискуссии о параметрах взаимодействия стран в многополярном мире уже ведутся. Россия пригласила партнёров к обсуждению этой темы на разных международных площадках, в первую очередь в ШОС и БРИКС.

"Мы заинтересованы в том, чтобы этот диалог получил серьёзное развитие и в стенах ООН, в том числе по такой базовой, жизненно важной для всех теме, как создание системы неделимой безопасности", — указал Путин.

"Как прежде уже не будет": Путин указал на меняющийся мир в начале своей речи в МИД
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Напомним, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и помощник президента Юрий Ушаков раскрыли Life.ru детали встречи Путина с руководством МИД РФ. Уточняется, что мероприятие не экстренное, просто его ранее не анонсировали.

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Life.ru

Александр Юнашев
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